Чем опасен для здоровья ночной шум

В результате исследований специалисты заявили о вреде любого шума в период сна и его негативного влияния на сердечно-сосудистую систему. Это может привести к болезням сердца.

Во время исследований выяснилось, что шум в 48 децибел, а это даже тише, чем гудит холодильник, влияет на активизацию сердечно-сосудистой системы в период сна. Даже такой шум в 3,4 раза чаще вызывал изменение амплитуды пульсовой волны участников, а у тех, кто в это же время находился в тишине, не было таких состояний.

По словам учёных, это говорит о том, что даже при еле заметном шуме, организм отвечает активностью сердца, что может привести к различным его болезням.

«Хроническое воздействие шумового загрязнения во время сна может увеличить риск заболеваний, таких как гипертония, болезни сердца и другие неблагоприятные последствия для здоровья», — отмечают исследователи.