Чем опасен для здоровья резкий перепад атмосферного давления

Об этом специалист сообщил в рамках интервью «Пятому каналу». Жито предупредил, что в Москве спрогнозировано внезапное изменение атмосферного давления от повышенного до экстремально низкого. Это, по словам врача, может негативно сказаться на состоянии людей, страдающих от низкого или высокого артериального давления.

“Гипотоники могут при низком атмосферном давлении отмечать слабость, апатию, головокружение, общее недомогание, даже тошноту, в определенных случаях при резком приеме вертикального положения возможны даже обмороки, потери сознания”, — предупредил россиян врач.

Он отметил, что в этой ситуации стоит ограничить чрезмерную нагрузку на работе, не переедать, а также избегать больших физических нагрузок и стресса.

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