Чем опасен экологичный способ добычи энергии

Истинную причину недомогания пары назвал судмедэксперт. Специалист объяснил его «синдромом турбины», при котором из-за мерцающего света и сильного шума от ветряков могут возникать или обостряться различные болезни.



Первый иск французов на энергетические компании суд отклонил в 2020 году, после чего они подали апелляцию, где эксперты доказали вредное воздействие ветряных установок. Слушание по делу, все же, состоялось — по его итогам им выплатили более 100 тыс евро, а также изменили скорость работы и освещение на шести турбинах.



Адвокат пары Алис Террасс отметила, что ранее подобных жалоб от проживающих рядом с ветряными электростанциями не поступало, и успешное решение по делу Фокертов может побудить других европейцев нажиться на энергетических компаниях.