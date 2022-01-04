Чем опасен избыток жидкости в организме

По словам Мышкова, отёчный синдром — следствие чрезмерного употребления жидкости, которое, в свою очередь, возникает из-за постоянной жажды. А это состояние может говорить о развитии сахарного диабета.

На этом фоне нарушается выделительная функция почек, они перестают нормально выводить жидкость из организма. Жидкость начинает скапливаться в лёгких, брюшной полости. Начинается гидроторакс — скопление жидкости невоспалительного происхождения в плевральной полости, в брюшной — начинается асцит.

Как отметил специалист, в районе сердца, в перикарде, может скапливаться до 0,5 л жидкости, в брюшной полости — до 80 л. В связи с этим нарастает внутрибрюшное давление, снижается системное артериальное давление, нарушаются функции поджелудочной железы, печени, кишечника.

«Крайней степенью проявления отёчного синдрома, или анасарки, являются дыхательная и хроническая сердечная недостаточности, которые при отсутствии квалифицированной медицинской помощи могут привести к летальному исходу», — предупредил врач и призвал внимательно относиться к своему здоровью.

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