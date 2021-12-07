Чем опасен коронавирус для подростков

Так, по словам специалиста, из-за распространения дельта-штамма подростки начали переносить болезнь в более тяжелой форме. Также это привело еще и к ухудшению восстановления после перенесенной болезни. Помимо прочего иногда COVID-19 приводил и к смерти подростков.

“Вакцинация подростков нужна для их защиты от тяжелого течения инфекции и защиты окружающих, для которых они могут стать источником инфекции. С тех пор, как распространился "дельта"-штамм вируса, подростки тоже стали тяжелее переносить инфекцию: появились среднетяжелые и тяжелые случаи течения с поражением легких”, — заявил врач.

Он обратил внимание на то, что во время четвертой волны детские отделения “были забиты”. Помимо вышеназванных последствий перенесенный коронавирус у детей может вылиться в мультисистемный воспалительный синдром.

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