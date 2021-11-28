Чем опасен крепкий чай

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Чем опасен крепкий чайИ дело не только в своеобразном опьянении от него
Российский врач-диетолог и кардиолог Асият Хачирова поделилась информацией о том, чем же может быть опасен крепкий чай.
По её словам, такой напиток в большом количестве может вызвать «чайное опьянение». В результате человек, употребивший его, сталкивается с повышением давления и пульса. Также подобное «опьянение» может вызвать у человека тревожность и двигательную активность, сменяемые тошнотой и рвотой.
Также Хачирова отметила, что нередко в чай добавляют травы или ягоды. На Кавказе, например, пользуется популярностью чай с окопником. И это может быть опасно.
Окопник содержит алкалоид пирролизин — было доказано, что пирролизин вызывает токсическое поражение печени. Поэтому я вас очень прошу с осторожностью употреблять такой чай.
Асият Хачирова
Источник: Пятый канал