Чем опасен кризис среднего возраста для психики

По словам специалиста, это вполне реальное явление. Обычно этот кризис наблюдается у людей, преимущественно у мужчин, 30-50 лет. Человек начинает переосмысливать свою жизнь, оценивает её критически и принимает порой неожиданные решения. Причём могут быть приняты опасные решения, влекущие за собой непоправимые последствия.

Например, человек может неожиданно бросить работу, захотеть переехать жить на новое место и даже поменять супруга. По словам Чубарова, причина заключается в страхе смерти, неудовлетворённости текущей жизнью и желанием пожить иначе, вновь.

Чтобы справиться с этим состоянием, Чубаров посоветовал принимать себя и свой возраст, не зацикливаться на минусах жизни и замечать плюсы.