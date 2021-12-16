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Чем опасен кризис среднего возраста для психики

Как правило, он наблюдается у мужчин
Психолог Владислав Чубаров рассказал, чем может быть опасен кризис среднего возраста для психики.
Чем опасен кризис среднего возраста для психики

По словам специалиста, это вполне реальное явление. Обычно этот кризис наблюдается у людей, преимущественно у мужчин, 30-50 лет. Человек начинает переосмысливать свою жизнь, оценивает её критически и принимает порой неожиданные решения. Причём могут быть приняты опасные решения, влекущие за собой непоправимые последствия.

Например, человек может неожиданно бросить работу, захотеть переехать жить на новое место и даже поменять супруга. По словам Чубарова, причина заключается в страхе смерти, неудовлетворённости текущей жизнью и желанием пожить иначе, вновь.

Чтобы справиться с этим состоянием, Чубаров посоветовал принимать себя и свой возраст, не зацикливаться на минусах жизни и замечать плюсы.

Источник: Пятый канал
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