Чем опасен магазинный майонез

По словам специалиста, наибольшую угрозу для здоровья представляют трансжиры и усилители вкуса, которые содержатся в этом продукте.

Трансжиры, входящие в состав майонеза, представляют собой особый вид жиров, которые трудно расщепляются организмом.

Их переработка требует больших затрат энергии и при частом употреблении таких продуктов, трансжиры могут накапливаться на стенках сосудов, в поджелудочной железе и печени. Это может привести к развитию избыточного веса и ишемической болезни сердца.

Усилители вкуса, которые также присутствуют в майонезе, могут вызывать сбои в работе вкусовых рецепторов.

Это, в свою очередь, приводит к тому, что человек начинает добавлять к продуктам больше соусов и специй, чтобы усилить вкус.

В майонезе также содержится большое количество холестерина. Накопление холестерина на стенках сосудов особенно опасно для людей с избыточной массой тела, гипертонией и атеросклерозом.