Чем опасен наиболее популярный способ снижения веса

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Чем опасен наиболее популярный способ снижения весаВрач сравнивает его с русской рулеткой
Александр Мясников, врач и телеведущий, предупредил россиян об опасных для здоровья последствиях голодания. Он рассказал, что такой популярный способ похудения может вызвать обострение хронических заболеваний.
Голодание противоестественно самой природе любого существа: птичка, букашка, человек, если его не кормить, умирает и дохнет.
Александр Мясников
Врач и телеведущий
Доктор добавил, что голодание действительно может использоваться в медицинских целях, однако назначать его может только доктор, не стоит делать этого самостоятельно. По словам Мясникова, этот механизм куда сложнее, чем любая хирургическая операция.
Доктор подчеркнул, что голодание, к которому некоторые прибегают ради собственного веса, может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Кроме того, он подметил, что при выходе организма из состояния голода вызывает отечность и гормональный дисбаланс. Он сравнивает это с русского рулеткой – “Кому-то может помочь, а кому то нет”.
Источник: YouTube