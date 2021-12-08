Чем опасен наиболее популярный способ снижения веса

Доктор добавил, что голодание действительно может использоваться в медицинских целях, однако назначать его может только доктор, не стоит делать этого самостоятельно. По словам Мясникова, этот механизм куда сложнее, чем любая хирургическая операция.



Доктор подчеркнул, что голодание, к которому некоторые прибегают ради собственного веса, может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Кроме того, он подметил, что при выходе организма из состояния голода вызывает отечность и гормональный дисбаланс. Он сравнивает это с русского рулеткой – “Кому-то может помочь, а кому то нет”.