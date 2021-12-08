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Чем опасен наиболее популярный способ снижения веса

Врач сравнивает его с русской рулеткой
Александр Мясников, врач и телеведущий, предупредил россиян об опасных для здоровья последствиях голодания. Он рассказал, что такой популярный способ похудения может вызвать обострение хронических заболеваний.
Чем опасен наиболее популярный способ снижения веса

Голодание противоестественно самой природе любого существа: птичка, букашка, человек, если его не кормить, умирает и дохнет.

Александр Мясников
Врач и телеведущий

Доктор добавил, что голодание действительно может использоваться в медицинских целях, однако назначать его может только доктор, не стоит делать этого самостоятельно. По словам Мясникова, этот механизм куда сложнее, чем любая хирургическая операция.

Доктор подчеркнул, что голодание, к которому некоторые прибегают ради собственного веса, может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Кроме того, он подметил, что при выходе организма из состояния голода вызывает отечность и гормональный дисбаланс. Он сравнивает это с русского рулеткой – “Кому-то может помочь, а кому то нет”.

Источник: YouTube
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