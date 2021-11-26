Чем опасен новый штамм коронавируса, обнаруженный в Африке

По словам специалиста, опасность нового штамма в том, что он обнаружен именно в Африке, откуда начинает разноситься по всему миру. В Африке много людей с приобретённым иммунодефицитом, поэтому там множество больных СПИДом. В силу таких условий вирус мог неоднократно мутировать. И насколько с ним способны справиться существующие вакцины, неизвестно.

Как отметил Чумаков, те варианты вирусов, в данном случае коронавируса, которые зарождаются у иммунодефицитных людей, наиболее опасны. Поэтому штамм B.1.1.529 может оказаться более агрессивным и болезнетворным, чем даже «Дельта».

«Естественно, сейчас надо изучить все свойства нового штамма для того, чтобы оценить, насколько вакцины, которые сейчас есть в мире, смогут предотвращать заболевания этим новым штаммом, и это очень важный вопрос, потому что если окажется, что вакцины его не подавляют, то надо будет срочно делать вариант вакцины на основе нового штамма, который позволит защитить и от этого штамма тоже», — резюмировал эксперт.