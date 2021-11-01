Наука и технологии
Сегодня в 10:31
1 мин.

Чем опасен отказ от мяса во время вакцинации от COVID-19

Негативным влиянием на иммунитет
РИА Новости пообщалось с врачами на тему вреда вегетарианства во время вакцинации от коронавируса. Как выяснилось, отказ от мяса в этом случае может негативно сказаться на иммунном ответе.
Чем опасен отказ от мяса во время вакцинации от COVID-19

Так, по словам врача-терапевта Тимура Асанова, задачей вакцинации стоит выработка антител, в то время как вегетарианцы, убрав из рациона мясо, лишаются важных витаминов, которые сам организм не способен выработать самостоятельно, получая их только с едой. Специалист отметил, что для того, чтобы сформировать иммунитет, следует обеспечить полноценное питание, здоровый сон и избегать стресса.

Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Это, конечно, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку”, — поделился Асанов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: РИА Новости