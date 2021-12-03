Чем опасен приём витамина А

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Чем опасен приём витамина АОсобенно для двух категорий людей
Казалось бы, приём витаминов — отличный способ помочь своему организму в укреплении иммунитета и поддержании его в здоровом состоянии. Но, как оказалось, это далеко не всегда так.
По словам российского врача и телеведущего Александра Мясникова, употребление витамина А может быть опасно. По крайней мере, оно способно привести к развитию рака лёгких у курильщиков и уродству плода у беременных женщин.
Исследования давали огромному количеству людей бета-каротин (производная витамина А — прим. редакции), и у курильщиков резко стал расти вверх рак лёгких <...> Останавливать исследование, за которое были заплачены миллиарды долларов, просто так никто не будет.
Александр Мясников
При этом специалист предложил употреблять в пищу натуральные продукты. Они также могут быть богаты витаминами, но в то же время их полезные вещества усваиваются организмом гораздо лучше.
Источник: Lenta.ru