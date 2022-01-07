Чем опасен резкий подъём после звонка будильника

По словам российского врача-невролога Игоря Орлова, это не совсем верная тактика. Специалист наоборот заявил, что после того, как будильник прозвенит, человеку стоит какое-то время полежать в постели — это будет полезно для его организма.

Орлов считает, что резкий подъём даёт чрезмерную нагрузку на систему кровообращения и часто вызывает головокружения, что может быть достаточно опасным. Поэтому после пробуждения стоит «на какое-то время остаться в постели и выполнить потягивающие упражнения, размять застоявшиеся мышцы».

Отличным способом перейти от «горизонтального положения в вертикальное» врач назвал потягивание пальцев ног и стоп к себе. При этом подобный манипуляции нельзя считать заменой утренней зарядке, заявил эксперт.