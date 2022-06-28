Чем опасна дегустация ягод и других немытых продуктов на рынке

По её словам, опасность очевидна и вполне осязаема. Пожилые люди и дети при дегустации грязных фруктов, ягод могут заразиться кишечной палочкой, энтеровирусной инфекцией, а также различными гельминтами. По внешнему виду продуктов невозможно определить, на каком из них находятся патогены. Поэтому все продукты необходимо мыть проточной водой из под крана или очищенной бутилированной водой.

Врач отметила, что также необходимо тщательно мыть руки, на которых тоже множество бактерий. Вода для мытья продуктов должна быть свежей и чистой, если речь идёт об отдыхе на природе.

«Перед употреблением любых овощей и фруктов необходимо тщательно промыть их проточной водой, например, из-под крана. Также снизить риск отравления или заражения инфекционными заболеваниями поможет тщательное мытьё рук с мылом перед употреблением пищи. Вода, в которой будут мыться овощи и фрукты, безусловно, должна быть чистой. В идеале это вода из-под крана дома, или очищенная бутилированная вода, если вы находитесь на природе. Загрязненная вода также таит в себе риск заразиться различными инфекционными заболеваниями: ротавирусами, холерой, дизентерией, сальмонеллёзом и даже гепатитом», — предупредила эксперт.

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