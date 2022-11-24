Чем опасна самостоятельная прогулка для кошек

Чем опасна самостоятельная прогулка для кошекИ почему её стоит остерегаться
Специалисты из Университета Мэриленда опубликовали результаты свежего исследования. В рамках него они выяснили, какие могут иметь последствия самостоятельный выгул домашних котов.
В рамках эксперимента учёные расставили 60 фотоловушек с датчиками движения. С их помощью они выяснили, что среднестатистическая домашняя кошка находится в месте обитания енотов с вероятностью 61%.
Учитывая, что эти животные являются самым частым переносчиком бешенства в США, их «соседство» вызывает опасения у экспертов. При этом столько вероятность встречи кошек с рыжими лисами, а в случае с опоссумами вероятность уже 56%.
По мнению исследователей, выпуская домашних кошек на улицу, хозяева подвергают своих питомцев опасности, в первую очередь связанную со здоровьем. Животные могут не только заразиться различными болезнями, но и передать их в дальнейшем людям.