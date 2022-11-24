Чем опасна самостоятельная прогулка для кошек

В рамках эксперимента учёные расставили 60 фотоловушек с датчиками движения. С их помощью они выяснили, что среднестатистическая домашняя кошка находится в месте обитания енотов с вероятностью 61%.

Учитывая, что эти животные являются самым частым переносчиком бешенства в США, их «соседство» вызывает опасения у экспертов. При этом столько вероятность встречи кошек с рыжими лисами, а в случае с опоссумами вероятность уже 56%.

По мнению исследователей, выпуская домашних кошек на улицу, хозяева подвергают своих питомцев опасности, в первую очередь связанную со здоровьем. Животные могут не только заразиться различными болезнями, но и передать их в дальнейшем людям.