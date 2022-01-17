Чем опасна “слабость” омикрон-штамма COVID-19

Чем опасна “слабость” омикрон-штамма COVID-19Если переболеть им “на ногах”
Некоторые ученые считают, что омикрон-штамм коронавируса протекает намного легче, чем его предшественники.
На фоне этих исследований Гинцбург заявил, что любой штамм COVID-19, который продолжает циркулировать в человеческой популяции, в том числе и омикрон-штамм, может стать “живой вакциной”, если человек перенес заболевание, не обращаясь за помощью к специалистам.
Однако он уточняет, что вакцинация такого рода идет бок о бок с различными рисками, вплоть до летальных исходов, потому что невозможно предугадать последствия такого течения болезни.
Никто не скажет, какие будут последствия такой «вакцинации» … осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов.
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