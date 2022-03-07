Чем опасно частое употребление воды без минералов

По словам специалиста, вода, не содержащая в себе минеральных солей, способна нарушить кислотно-щелочной баланс в организме. Ещё одним негативным последствием употребления напитка Яковлева назвала нарушение баланса веществ, остеопороз, а также витаминную или минеральную недостаточность.