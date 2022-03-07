Чем опасно частое употребление воды без минералов

Наука и технологии
Сегодня в 08:25
1 мин.
Чем опасно частое употребление воды без минераловС ней явно стоит быть аккуратнее
Российский врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева рассказала, что регулярное употребление дистиллированной воды способно привести к неожиданным негативным последствиям.
По словам специалиста, вода, не содержащая в себе минеральных солей, способна нарушить кислотно-щелочной баланс в организме. Ещё одним негативным последствием употребления напитка Яковлева назвала нарушение баланса веществ, остеопороз, а также витаминную или минеральную недостаточность.
Такая вода может вымыть из организма соли, минералы, кальций, фосфор, калий, железо и медь. В связи с этим могут пострадать почки, зубная эмаль, мышечная ткань сердца, костная ткань.
Александра Яковлева
Напомним, что ранее врач-диетолог Кортни Д’Анджело рассказала об идеальном обеде для похудения. По её словам, для этих целей важно сочетать три основные пищевые группы: белковую еду, зелень и здоровые углеводы.
Источник: МедикФорум