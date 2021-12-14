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Чем опасно для организма употребление сладкого с утра

И не только
Диетологи из США рассказали не только о вреде ежедневного утреннего употребления сахара для организма, но и об ошибочных утренних привычках, которые ведут к накоплению самого опасного типа жира.
Чем опасно для организма употребление сладкого с утра

Как утверждает Кейла Гирген, если убрать из утреннего приема пищи сахар, то справляться с аппетитом в течение дня будет проще, если пренебречь этим, то можно накопить висцеральный жир. По той же причине в завтраке должно быть побольше клетчатки, потому что она помогает дольше оставаться сытым.

Виктория Кольянезе, диетолог, отметила, что чрезмерное количество кофе тоже плохо сказывается на организме

Из-за избыточного употребления этих напитков (кофе и чая) может подскочить уровень кортизола, гормона стресса … слишком высокий уровень кортизола, сохраняющийся в течение долгого времени, сигнализирует организму, что нужно запасать висцеральный жир

Виктория Кольянезе
Диетолог

Как считает Лорен Харрис-Пинкус: умеренное количество углеводов без белка повышает уровень сахара в крови, а впоследствии это может привести к излишнему весу.

Источник: Eat This, Not That!
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