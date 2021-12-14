Чем опасно для организма употребление сладкого с утра

Как утверждает Кейла Гирген, если убрать из утреннего приема пищи сахар, то справляться с аппетитом в течение дня будет проще, если пренебречь этим, то можно накопить висцеральный жир. По той же причине в завтраке должно быть побольше клетчатки, потому что она помогает дольше оставаться сытым.



Виктория Кольянезе, диетолог, отметила, что чрезмерное количество кофе тоже плохо сказывается на организме