Чем опасно для организма употребление сладкого с утра

Чем опасно для организма употребление сладкого с утраИ не только
Как утверждает Кейла Гирген, если убрать из утреннего приема пищи сахар, то справляться с аппетитом в течение дня будет проще, если пренебречь этим, то можно накопить висцеральный жир. По той же причине в завтраке должно быть побольше клетчатки, потому что она помогает дольше оставаться сытым.
Виктория Кольянезе, диетолог, отметила, что чрезмерное количество кофе тоже плохо сказывается на организме
Из-за избыточного употребления этих напитков (кофе и чая) может подскочить уровень кортизола, гормона стресса … слишком высокий уровень кортизола, сохраняющийся в течение долгого времени, сигнализирует организму, что нужно запасать висцеральный жир
Как считает Лорен Харрис-Пинкус: умеренное количество углеводов без белка повышает уровень сахара в крови, а впоследствии это может привести к излишнему весу.