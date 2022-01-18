Чем опасно использование бесплатного Wi-Fi в общественных местах

При этом Бондарь уточнил, что существуют специальные программы, перебирающие варианты паролей. И чем защитный набор символов проще, тем быстрее он взламывается.

Эксперт также напомнил, что следует внимательно изучать страницы, на которых требуется ввести свои учётные данные. В то же время стоит всячески избегать входа на важные сервисы через публичный Wi-Fi с незащищённой точкой доступа.