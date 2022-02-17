Чем опасно курение при простуде

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Чем опасно курение при простудеИ почему от этой привычки стоит отказаться
Врач-пульмонолог Ирина Белоглазова поделилась своей оценкой последствий от курения во время ОРВИ.
По словам эксперта, вредная привычка в первую очередь затянет процесс выздоровление, а также ухудшит состояние больного. Так, например, и ОРВИ, и ОРЗ, и грипп с коронавирусом способны вызывать повреждения лёгких. А потому больному стоит незамедлительно начать лечение и воздержаться от употребления табачных изделий.
Последнее особенно важно, так как современные курительные средства могут вызывать серьёзные поражения лёгких. При них люди начинают задыхаться, а также особенно сильно нуждаться в кислороде.
В связи со всем вышеперечисленным Белоглазова посоветовала воздержаться от курения на время ОРЗ. Что логично, учитывая, как сильно инфекция поражает дыхательные пути больного.
Источник: РИА Новости