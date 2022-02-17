Чем опасно курение при простуде

По словам эксперта, вредная привычка в первую очередь затянет процесс выздоровление, а также ухудшит состояние больного. Так, например, и ОРВИ, и ОРЗ, и грипп с коронавирусом способны вызывать повреждения лёгких. А потому больному стоит незамедлительно начать лечение и воздержаться от употребления табачных изделий.

Последнее особенно важно, так как современные курительные средства могут вызывать серьёзные поражения лёгких. При них люди начинают задыхаться, а также особенно сильно нуждаться в кислороде.

В связи со всем вышеперечисленным Белоглазова посоветовала воздержаться от курения на время ОРЗ. Что логично, учитывая, как сильно инфекция поражает дыхательные пути больного.