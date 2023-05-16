Чем опасно регулярное поедание сырых яиц

Чем опасно регулярное поедание сырых яицСтоит отказаться от такой практики
Если вы любитель сырых яиц, вам стоит задуматься о своём пищевом выборе. Врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалёва объяснила, почему сырые яйца могут быть вредны для нашего организма.
Всё дело втом, что белок из сырых яиц плохо усваивается нашим телом. Он даже способен вызвать тяжесть и боль в животе, потому что наш организм трудно его переваривает. И это не единственная проблема.
Если вы будете продолжительное время есть сырые яйца, то можете столкнуться с более серьёзными последствиями. Так, например, ваш желудок может начать испытывать гнилостные процессы, что весьма нежелательно для здоровья.
Но не всё так плохо с яйцами. «Если вы готовите яйцо, его белок становится очень полезным для нас», — отметила Михалёва.
И, кстати, есть еще одна причина, по которой сырые яйца могут быть опасны. Они могут быть загрязнены бактериями, вызывающими болезни.