Чем опасно регулярное поедание сырых яиц

Всё дело втом, что белок из сырых яиц плохо усваивается нашим телом. Он даже способен вызвать тяжесть и боль в животе, потому что наш организм трудно его переваривает. И это не единственная проблема.

Если вы будете продолжительное время есть сырые яйца, то можете столкнуться с более серьёзными последствиями. Так, например, ваш желудок может начать испытывать гнилостные процессы, что весьма нежелательно для здоровья.

Но не всё так плохо с яйцами. «Если вы готовите яйцо, его белок становится очень полезным для нас», — отметила Михалёва.

И, кстати, есть еще одна причина, по которой сырые яйца могут быть опасны. Они могут быть загрязнены бактериями, вызывающими болезни.