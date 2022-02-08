Чем опасно слишком частое использование вазелина

Так что будьте внимательны, куда и как часто его наносите

Благодаря TikTok, многие начали использовать вазелин в качестве дешёвого средства омоложения кожи. Почему это, а также в целом слишком частое использование вазелина может быть опасно, решила рассказать врач-дерматовенеролог Юлия Андреанова.