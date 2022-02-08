Чем опасно слишком частое использование вазелина

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Чем опасно слишком частое использование вазелинаТак что будьте внимательны, куда и как часто его наносите
Благодаря TikTok, многие начали использовать вазелин в качестве дешёвого средства омоложения кожи. Почему это, а также в целом слишком частое использование вазелина может быть опасно, решила рассказать врач-дерматовенеролог Юлия Андреанова.
По словам специалиста, слишком частое использование этого средства способно закупорить поры кожи. А это, в свою очередь, является «отличным» способом спровоцировать развитие акне и остиофолликулита (гнойных воспалений на коже).
Вместе с тем Андреанова предостерегла от применения вазелина при гормональных нарушениях.
Поддержала коллегу и косметолог-эстетист Елена Карева. Она заявила, что жиры в составе вазелина неестественны для кожи.
Вазелин закрывает все выводные протоки сальных желез, что вызывает воспаления, шелушение и прочие неприятности. Также использование мази может привести к отёкам, ведь нарушается испарение воды с поверхности эпидермиса.
Елена Карева
Источник: Lenta.ru