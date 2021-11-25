Чем опасно уничтожение дельта-штамма COVID-19 для России

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Чем опасно уничтожение дельта-штамма COVID-19 для РоссииЧто уже произошло в Японии
Анча Баранова, биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона заявила, что самоликвидация штамма-дельта COVID-19, как это произошло в Японии, может быть опасна для России, так как этот вариант сдерживает другие штаммы из-за своей инфекционности.
Дельта быстрее передается, чем другие штаммы, поэтому у них мало шансов размножиться. Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются от антител, а значит их хуже берет вакцина. А потому, если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже.
Анча Баранова
профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона
Как предполагает Баранова, резкое снижение числа случаев заражения COVID-19 грозит появлением новых штаммов, которые будут более устойчивы к антителам. Она считает, что дельта действительно является окончательной разновидностью COVID-19, поскольку появление новых вариантов “сопровождалось бы ослаблением его инфекционности”.
Источник: Лента.ру