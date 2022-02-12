Чем опасно употребление трансжиров

Как отмечается, трансжиры используются из-за привлекательного внешнего вида, дешевизны производства, а также в силу увеличения срока годности продуктов. Но в их состав входят такие химические элементы, которые замещают собой необходимые клеткам человека «правильные» липиды, из-за чего в организме накапливаются токсины и могут развиться многие опасные заболевания.

Липиды необходимы для строительства оболочек клеток. Их молекулы защищают клетку от внешнего воздействия и участвуют в насыщении кислородом и питательными веществами. Чтобы восстановиться, необходимо правильно питаться, а для этого нужно избегать употребления продуктов с использованием гидрогенизированных масел.

В ведомстве напомнили, что перед покупкой продукта необходимо изучать его этикетку. Трансжиры часто могут называться кулинарным, гидрогенизированным, сатурированным, модифицированным растительным, комбинированным, фритюрным жиром или маргарином.

«Содержащиеся в трансжирах химические элементы при попадании в организм человека замещают молекулы "правильных" липидов. Клетки перестают выполнять свои функции. В результате наносится вред гормональной и ферментной системам организма, в нём накапливаются токсины, увеличивается риск развития многих заболеваний», — подчеркнули специалисты Роспотребнадзора.

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