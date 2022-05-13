Чем опасны бляшки вокруг глаз

Специалист предупредила, что такие бляшки говорят о высоком уровне холестерина в крови. В свою очередь, высокий уровень холестерина ведёт к различным опасным заболеваниям. При этом она отметила, что поход к косметологу не заменит обращение к врачу для проверки здоровья.

Белоусова порекомендовала регулярно проходить медицинские обследования и сдавать, в частности, анализ крови на холестерин. Это недорогая и достаточно простая процедура, — результат можно получить на следующий день.

«У людей старше 40 лет под глазами или на верхних веках могут образовываться маленькие бляшечки желтоватого или сероватого цвета. Первое, что в такой ситуации надо сделать, — это сдать анализ на уровень холестерина в крови, потому что это могут быть жировые холестериновые бляшки», — подчеркнула врач.

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