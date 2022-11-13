Чем опасны для природы взрывы на «Северных потоках»

Сначала предполагалось, что в атмосферу было выброшено около 0,5 млн тонн метана. Но когда были изучены спутниковые сними в высоком разрешении, оказалось, что выброс был меньшим: 0,22 ± 0,03 млн тонн. Было необходимо оперативно разобраться в проблеме, потому что метан — более мощный парниковый газ, чем диоксид углерода, который влияет на процессы глобального потепления.

Учёные выяснили, какой «вклад» взрывы на «Северных потоках» могли внести в процесс потепления. На сегодняшний день это самый большой единоразовый выброс метана в атмосферу, который в 2 раза превосходит утечку при аварии в каньоне Алисо в Калифорнии в 2015 году. В целом на нефтегазовую отрасль приходится 70 млн тонн ежегодных выбросов в период с 2008 по 2017 год. Расчёты показали, что в отношении такого масштаба, недельная утечка из «Северных потоков» равна всего одному дню выбросов.

И если учитывать поглощение тепловой энергии океаном и излучение её в космос, то кратковременное глобальное потепление за 20 лет составит 0,000018 градуса Цельсия.