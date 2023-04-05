Чем опасны для здоровья сухие дрожжи

По словам эксперта, главная опасность сухих дрожжей — наличие патогенной микрофлоры. Опасные бактерии прикрепляются к сухой дрожжевой клетке, а когда попадают в сусло, оказываются в питательной среде.

Помимо этого, сухие дрожжи не такие разнообразные по вкусовым возможностям, как жидкие, к тому же у них ниже скорость сбраживания и небогатый ассортимент. Плюс сухих дрожжей только в удобстве транспортировки и хранении.