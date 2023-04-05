Наука и технологии
23:40, 05 апреля 2023
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Чем опасны для здоровья сухие дрожжи

Объяснила микробиолог

Микробиолог, сотрудник ИТМО и технический директор Beer Genomics Анастасия Андреева объяснила, в чём заключается вред сухих дрожжей для здоровья.

Чем опасны для здоровья сухие дрожжи

Фото: Gygiblog.com

По словам эксперта, главная опасность сухих дрожжей — наличие патогенной микрофлоры. Опасные бактерии прикрепляются к сухой дрожжевой клетке, а когда попадают в сусло, оказываются в питательной среде.

Помимо этого, сухие дрожжи не такие разнообразные по вкусовым возможностям, как жидкие, к тому же у них ниже скорость сбраживания и небогатый ассортимент. Плюс сухих дрожжей только в удобстве транспортировки и хранении.

Когда живая клетка высушивается, на неё налипают бактерии, другие дикие дрожжи, плесень. Это всё в сухом виде остаётся вместе с дрожжами. Мы добавляем их в сусло, даём им питание. Естественно, кроме дрожжей развивается ещё и патогенная микрофлора.

Анастасия Андреева
Микробиолог, специалист по дрожжевым микроорганизмам для ферментированных продуктов питания, сотрудник ИТМО и технический директор Beer Genomics

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