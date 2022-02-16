Чем опасны для здоровья сухофрукты

Но проблема в том, что консервированные фрукты теряют большую часть полезных свойств и витаминов, замороженные не всегда можно долго хранить — заморозка может быть неправильной. Дегидратация остаётся универсальным способом.

Сухофрукты отличаются длительностью хранения и сохранением комплекса полезных и питательных веществ. Но существует по крайней мере три момента, которые необходимо учитывать при употреблении сухофруктов и которые могут быть опасны для здоровья.

В первую очередь нужно помнить, что при удалении влаги в сухофруктах остаются все калории, несмотря на сокращение объёма и массы фрукта. Поэтому, если съесть 100 грамм свежего фрукта — не то же самое, что съесть 100 граммов сушёного. Например, при употреблении 100 граммов сушёного манго человек получит порядка 1000 калорий — как от 1,5 кг свежего.

Второй момент — сухофрукты из магазинов, К этому продукту могут добавлять масла, соль, сахар, консерванты. Важно следить за этим.

И третий момент заключается в том, что при регулярном употреблении сухофруктов нужно восполнять уровень воды в организме, так как 35% суточной дозы воды человек получает из пищи. При необходимости недостаток воды нужно восполнить.

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