Чем опасны для здоровья свежевыжатые соки

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Чем опасны для здоровья свежевыжатые сокиИ чем их лучше заменить
Как-то так повелось, что в сети можно встретить лишь хвалебные оды различным свежевыжатым сокам. А они, как оказалось, могут быть вполне вредны для организма.
О том, как те же овощные соки свежей выжимки могут быть опасны для здоровья, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, часть таких напитков могут содержать много нитратов и пестицидов.
При этом безопасной нормой считается один стакан свежевыжатого сока в день. И даже в таком случае специалисты рекомендуют отдать своё предпочтение самим овощам и фруктам, а не «жидким» вариантам.
Те овощи, которые ближе к земле (к примеру, свекла и сельдерей), содержат много нитратов. Чрезмерно увлекаться не стоит.
Елена Соломатина
Источник: Вечерняя Москва