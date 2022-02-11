Чем опасны для здоровья свежевыжатые соки

О том, как те же овощные соки свежей выжимки могут быть опасны для здоровья, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, часть таких напитков могут содержать много нитратов и пестицидов.

При этом безопасной нормой считается один стакан свежевыжатого сока в день. И даже в таком случае специалисты рекомендуют отдать своё предпочтение самим овощам и фруктам, а не «жидким» вариантам.