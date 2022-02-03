Чем опасны контактные линзы при COVID-19

При этом она также уточнила, что связана такая опасность контактных линз с тем, что человек, использующий их, вынужден постоянно соприкасаться с поверхностью глаза. А это несёт крайне высокий риск заражения коронавирусом.

Офтальмолог напомнила, что сведения о попадании вируса в том числе через глаза появились ещё в самом начале пандемии.