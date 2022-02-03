Чем опасны контактные линзы при COVID-19

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Чем опасны контактные линзы при COVID-19И чем их лучше заменить
Оказалось, что контактные линзы — не самый безопасный предмет в период пандемии COVID-19. Об этом рассказала офтальмолог и эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова.
По словам специалиста, использование контактных линз способно увеличить риск заражения коронавирусом.
Международное офтальмологическое сообщество рекомендовало исключить использование контактных линз. В период пандемии стоит использовать либо очки, которые будут тщательно обработаны, либо сделать лазерную коррекцию зрения.
Татьяна Шилова
При этом она также уточнила, что связана такая опасность контактных линз с тем, что человек, использующий их, вынужден постоянно соприкасаться с поверхностью глаза. А это несёт крайне высокий риск заражения коронавирусом.
Офтальмолог напомнила, что сведения о попадании вируса в том числе через глаза появились ещё в самом начале пандемии.
Источник: Lenta.ru