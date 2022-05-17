Чем опасны обезболивающие

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Чем опасны обезболивающиеПомимо возможной толерантности к ним
Российский врач и телеведущий Александр Мясников поделился информацией о том, чем может грозить частый приём обезболивающих.
По словам специалисты, пациенты, которые злоупотребляют подобными препаратами, в дальнейшем сталкиваются с проблемами с почками. В связи с этим, Мясников посоветовал всем, кто вынужден употреблять препараты, воздействующие на почки, регулярно проходить обследования.
На почки могут действовать самые безобидные препараты, например, такие как омепразол от изжоги <...> Нестероидными противовоспалительными препаратами вы бьёте прямо по почкам каждый раз.
Александр Мясников
Напомним, что ранее телеведущий также предупредил о потенциальном риске медикаментозной головной боли из-за приёма более 15 обезболивающих таблеток в месяц. При этом, по словам специалиста, этот вид боли будет возникать у человека каждый раз при приёме данной группы препаратов.