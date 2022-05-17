Чем опасны обезболивающие

Напомним, что ранее телеведущий также предупредил о потенциальном риске медикаментозной головной боли из-за приёма более 15 обезболивающих таблеток в месяц. При этом, по словам специалиста, этот вид боли будет возникать у человека каждый раз при приёме данной группы препаратов.