Чем опасны QR-коды

Так, например, именно в них недобросовестные пользователи могут спрятать ссылки на небезопасные ресурсы. А учитывая, что многие из нас всё чаще стали сканировать QR-коды, многие же из нас могут стать жертвами мошенников.

Чтобы защититься от подобного исхода, специалисты предлагают ввести название сайта, который предлагает посетить QR-код, вместо того, чтобы бездумно его сканировать. После этого стоит также убедиться, что этот сайт является безопасным и не принадлежит мошенникам. Это можно сделать, проверив сертификат безопасности ресурса.

Напомним, что ранее, в октябре 2021 года, специалисты департамента здравоохранения Москвы рассказали о новом виде мошенничества с QR-кодами. Злоумышленники связываются с жертвой и убеждают её в том, что для оформления электронного пропуска нужно привязать к профилю банковскую карту.