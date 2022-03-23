Чем опасны суши и роллы для организма

То есть вы едите сырую рыбу на свой страх и риск. Потом очень сложно все вылечить, с учётом того, что инфекционистов-паразитологов очень мало, очень плохая лабораторная диагностика и выявлять наличие паразитов сложно, поэтому и лечение будет идти «пальцем в небо».