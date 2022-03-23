Чем опасны суши и роллы для организма

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Чем опасны суши и роллы для организмаИ какая их составная часть причина опасности
Российский врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев посоветовал россиянам быть осторожнее с роллами и суши. Специалист назвал эти продукты потенциально опасными.
Причиной этого стала сырая рыба, которая входит в состав блюд. Она повышает риск инфицирования паразитами.
То есть вы едите сырую рыбу на свой страх и риск. Потом очень сложно все вылечить, с учётом того, что инфекционистов-паразитологов очень мало, очень плохая лабораторная диагностика и выявлять наличие паразитов сложно, поэтому и лечение будет идти «пальцем в небо».
Алекей Калинчев
Важно при этом понимать, что речь идёт не об абсолютно всех роллах и суши. Просто из-за того, что в их состав входить сырая рыба, шансы подхватить паразитов увеличивается именно в их случае.