Чем опасны «умные» колонки

Но насколько мы отдаём себе отчёт в том, какие опасности таят в себе эти гаджеты? Рассказать об этом решил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов. По его словам, хоть «умные» колонки и не создают прямой угрозы владельцам, при несоблюдении правил цифровой гигиены с проблемами всё же можно столкнуться.