Чем опасны «умные» колонки

Чем опасны «умные» колонкиИ стоит ли из-за этого переживать
Но насколько мы отдаём себе отчёт в том, какие опасности таят в себе эти гаджеты? Рассказать об этом решил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов. По его словам, хоть «умные» колонки и не создают прямой угрозы владельцам, при несоблюдении правил цифровой гигиены с проблемами всё же можно столкнуться.
К сожалению, сама суть «умных» колонок подразумевает постоянное подключение к глобальной сети и поиск в ней информации, что несёт за собой повышенный риск утечек конфиденциальных разговоров. Степень риска напрямую зависит от производителя и его добросовестности в части защиты персональных данных пользователей.
При этом Мясоедов отметил, что «вероятность компрометации личной информации не очень велика». Но в то же время он напомнил, что подобные сведения могут использоваться самими производителями колоно и их партнёрами для настройки таргетированной рекламы.