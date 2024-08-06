Чем опасны зубные щетки со встроенным ИИ

Чем опасны зубные щетки со встроенным ИИИ есть ли от них польза?
Однако некоторые стоматологи считают, что их польза преувеличена, и возникает вопрос конфиденциальности данных, передаваемых третьим лицам.
Первая «умная» зубная щетка была представлена компанией Kolibree в 2017 году. Впоследствии такие компании, как Colgate, Oral-B, Philips и Oclean, выпустили свои версии устройств.
Эти щетки собирают данные о частоте и интенсивности чистки зубов и синхронизируются с приложениями через Bluetooth.
Несмотря на маркетинговые обещания, доказательств значительного улучшения здоровья полости рта мало.
Производители больше заинтересованы в сборе пользовательских данных для маркетинговых целей. Политика конфиденциальности брендов позволяет использовать эти данные для рекламы и передачи третьим лицам, что вызывает опасения у пользователей.
Но стоит признать, что зубные щетки с ИИ могут быть полезны для лечения заболеваний, таких как пародонтит.