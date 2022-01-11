Чем оснащены самые вооруженные подлодки ВМФ РФ

Наука и технологии
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Чем оснащены самые вооруженные подлодки ВМФ РФИ с какой целью они могут справиться
Источник в судостроительной отрасли сообщил, что модернизированные подводные лодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в РФ, а также уточнил, какое вооружение они смогут на себе нести.
По словам источника на борту подлодок будут находиться до 72 крылатых ракет «Калибр», а также множество противокорабельных ракет «Оникс» или «Циркон».
Они станут самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в российском ВМФ
Источник в судостроительной отрасли
Всего на одной подлодки проекта 949АМ смогут поместится около сотни единиц ракетного, торпедного и ракетно-торпедного вооружения, как уточняет источник. А для уничтожения авианосной многоцелевой группы будет достаточно “одного неполного ракетного залпа такой подлодки”, – заверил источник.
Источник: РИА новости