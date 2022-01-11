Сегодня в 13:45

Чем оснащены самые вооруженные подлодки ВМФ РФ

И с какой целью они могут справиться

Источник в судостроительной отрасли сообщил, что модернизированные подводные лодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в РФ, а также уточнил, какое вооружение они смогут на себе нести.