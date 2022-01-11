Наука и технологии
Сегодня в 13:45
1 мин.

Чем оснащены самые вооруженные подлодки ВМФ РФ

И с какой целью они могут справиться
Источник в судостроительной отрасли сообщил, что модернизированные подводные лодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в РФ, а также уточнил, какое вооружение они смогут на себе нести.
Чем оснащены самые вооруженные подлодки ВМФ РФ

По словам источника на борту подлодок будут находиться до 72 крылатых ракет «Калибр», а также множество противокорабельных ракет «Оникс» или «Циркон».

Они станут самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в российском ВМФ

Источник в судостроительной отрасли

Всего на одной подлодки проекта 949АМ смогут поместится около сотни единиц ракетного, торпедного и ракетно-торпедного вооружения, как уточняет источник. А для уничтожения авианосной многоцелевой группы будет достаточно “одного неполного ракетного залпа такой подлодки”, – заверил источник.

Источник: РИА новости
Новости партнеров
Новости партнеров