Чем отличается лечение депрессии у мужчин и женщин

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Чем отличается лечение депрессии у мужчин и женщинПосмотрим на примере женщин
Группа учёных из нескольких американских университетов опубликовали результаты своего свежего исследования. Они выяснили, какие существуют гендерные различия в механизме восприятия терапии депрессии.
Эксперименты проводились на мышах. И они показали, что у женщин за развитие депрессии отвечает ген Rgs2, который в свою очередь ответственен за экспрессию g-белка-2. Именно на них оказывают воздействие антидепрессанты.
Увеличив количество этого белка, учёные достигли минимизации стресса.
При этом эксперты уже отметили, что их исследование соотносится с более ранними, где выяснилось, что на возникновение депрессивного расстройства у женщин и мужчин влияют разные гены.
Напомним, что ранее учёные выяснили, что депрессия может возникать не только после инсульта, но и за несколько лет до этого события, являясь своеобразным предвестником болезни.