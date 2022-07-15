Чем отличается лечение депрессии у мужчин и женщин

Эксперименты проводились на мышах. И они показали, что у женщин за развитие депрессии отвечает ген Rgs2, который в свою очередь ответственен за экспрессию g-белка-2. Именно на них оказывают воздействие антидепрессанты.

Увеличив количество этого белка, учёные достигли минимизации стресса.

При этом эксперты уже отметили, что их исследование соотносится с более ранними, где выяснилось, что на возникновение депрессивного расстройства у женщин и мужчин влияют разные гены.

Напомним, что ранее учёные выяснили, что депрессия может возникать не только после инсульта, но и за несколько лет до этого события, являясь своеобразным предвестником болезни.