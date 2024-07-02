Чем отличается метеор от астероида и был ли тунгусский метеорит на самом деле

Международный день астероида приурочен к годовщине падения Тунгусского метеорита в 1908 году. Хотя научные споры о том, падал ли он вообще, до сих пор не утихают, известно, что космические тела регулярно сталкиваются с Землёй. Евгений Бурмистров, преподаватель астрономии и замдиректора Политехнической школы, ПНИПУ, объясняет различия между астероидами, метеорами и кометами, их поведение в атмосфере и на поверхности планеты.

Астероиды — это крупные космические тела неправильной формы, орбиты которых находятся между Марсом и Юпитером. В этом регионе, называемом главным поясом астероидов, сосредоточено более 100 тысяч таких объектов, которые редко падают на Землю. Кометы похожи на астероиды, но их орбиты вытянуты, поэтому они могут удаляться от Солнца на длительное время. Метеориты — небольшие тела диаметром до 30 метров, которые могут достичь поверхности Земли, не сгорев полностью в атмосфере.

Метеоры, в отличие от метеоритов, сгорают в атмосфере из-за трения о воздух. По словам Бурмистрова, чтобы метеорит достиг Земли, ему нужно обладать большой скоростью, углом вхождения и массой. Однако большинство метеоритов слишком малы, чтобы преодолеть воздушное сопротивление и создать кратер на поверхности планеты. Преподаватель ПНИПУ приводит примеры крупнейших кратеров, таких как Попигай в Сибири и Чикшулуб в Мексике, которые образовались в результате падения астероидов.

На Землю ежегодно падает около 21,3 тонны метеоритного вещества, но регистрируется лишь малая их часть. Крупные метеориты могут оставлять кратеры, как, например, Садбери в Канаде и Вредефорт в ЮАР. Учёные предполагают, что некоторые из самых больших кратеров находятся под ледяным щитом Антарктиды. Большинство метеоритов состоят из камня, железа или их смеси, иногда содержат редкие элементы. Бурмистров также упоминает, что некоторые метеориты могут нести следы внеземной жизни, такие как рибоза и другие сахара, что делает их особенно интересными для науки.