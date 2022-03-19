Чем отличается сезонная аллергия от ОРВИ

Доленко отметил, что аллергией страдет примерно 20% людей. Когда она развивается, начинается першение в горле, зуд, слезотечение, чихание, насморк, сухой кашель. Подобные симптомы есть и у ОРВИ, но у аллергии всегда отсутсвуют ломота в теле, повышение температуры, головная боль, вялость и упадок сил. В этом основные отличия. Врач также рассказал, что чаще всего аллергия наблюдается у детей, как правило, пищевая, а люди преклонного возраста аллергией страдают реже.

ОРВИ и авитаминоз тоже имеют схожие симптомы: вялость, упадок сил. Во время осени и зимы, когда мало солнца, в организме истощаются запасы накопленного за лето витамина D, который является важным компонентом для нормальной работы иммунитета и обмена кальция. При его нехватке и появляются сонливость, усталость, вялость.

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