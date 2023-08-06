Чем отличаются и в чём схожи ГЛОНАСС и GPS: какая навигация лучше

ГЛОНАСС — это российская спутниковая система навигации. Она начала разрабатываться с конца 1950-х, но стала широко использоваться в гражданском секторе только в нулевых годах 21 века. Сейчас эта система принадлежит России.

Говорят, что ГЛОНАСС — это как аналог американской системы GPS, но на самом деле это не так. Советские учёные начали её создавать раньше, чем американцы начали разрабатывать GPS. Для того, чтобы определить местоположение с помощью ГЛОНАСС, используется сеть спутников, находящихся в орбите на высоте около 19 000 — 20 000 км. Ваше устройство с ГЛОНАСС находит как минимум четыре спутника и, замерив время, которое сигналу требуется для достижения устройства, определяет вашу геопозицию.

Для полного покрытия земной поверхности требуется не менее 24 спутников ГЛОНАСС. Они позволяют определить координаты и другие параметры для точного позиционирования. Важно отметить, что ГЛОНАСС и американская система GPS имеют много технических отличий, но для обычных пользователей они работают примерно одинаково. Эти системы могут определить местоположение с точностью до нескольких миллиметров.