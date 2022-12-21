Чем отличаются модернизированные танки Т-90М «Прорыв», переданные в зону СВО

Эксперт отметил, что Т-90М — мощная, продвинутая машина, оснащённая обновлённой системой управления огнём «Калина». Танк получил и новую динамическую защиту.

По словам Леонкова, модернизация большинства танков Т-90 идёт по этой программе. Он отметил, что Т-90М — танк четвёртого поколения.

«Это глубокая модернизация танка, он получил обновлённую систему управления огнём «Калина», новую систему активной динамической защиты. Соответственно, нивелируется воздействие большинства боеприпасов, которые могут действовать по этому танку, много автоматики в нём. Продвинутый танк четвёртого поколения», — рассказал эксперт.