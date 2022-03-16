Чем отличаются симптомы омикрон-штамма и стелс-омикрона

Специалист отметил, что разницы в симптомах между «Омикроном» и стелс-омикроном нет, но у последнего стандартная симптоматика выражена сильнее. При стелс-омикроне ярко выражены боль горле, головная боль, общая слабость и другие проявления.

«Дополнительно более выражено проявление верхних дыхательных путей в виде сильных болей в горле, в виде осиплости голоса, поражения связок у детей. Более выражена головная боль, вегетативные нарушения в виде ночной потливости, астения, головные боли и зачастую боли в животе и расстройства желудочно-кишечного тракта», — подчеркнул врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.