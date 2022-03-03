Чем перекусить, если вы боитесь располнеть

По словам эксперта, для поддержания фигуры необходимо следить за каждым приёмом пищи, в том числе за перекусами. Это важный момент, потому что от перекусов зависит результат правильного питания при основных приёмах пищи.

Явитц посоветовал выбирать для перекусов продукты, содержащие белок, сложные углеводы и полезные жиры. В этом отношении предпочтительным будет перекус, сочетающий яблоки и орехи.

Отмечается что лучше выбирать фисташки в скорлупе - чтобы контролировать количество съеденных орешков. А яблоки хороши тем, что в них много полезных пищевых волокон За счёт этого человек получает чувство сытости на долгое время.

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