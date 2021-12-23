Чем полезен нешлифованный рис

Она сообщила, что нешлифованный рис богат витаминами группы В, селеном, а также в нём содержится холин — жироподобное вещество, необходимое для мембран клеток нервной системы. Выделяют разные виды нешлифованного риса: дикий, чёрный, красный, бурый и другие.

При этом и шлифованный рис тоже полезен. В нём не много калорий, но он является источником энергии. Различают и несколько видов шлифованного риса: пропаренный, басмати, жасмин. Специалист посоветовала смешивать различные виды риса для получения из них как можно большего количества полезных веществ.

Но главное, как отметила Чехонина, рис отлично сочетается с рыбой. В рисе много селена, а в рыбе — йода, хорошему усвоению которого способствует селен.

«Они прекрасно дополняют друг друга по своим полезным свойствам и химическому составу. Морская рыба богата йодом. А йод очень хорошо усваивается в присутствии селена, которого, кстати, много в нешлифованном рисе. И йод, и селен необходимы для функции нашей щитовидной железы. И селен способствует лучшему усвоению йода», — подчеркнула диетолог.