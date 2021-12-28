Чем полезна груша для организма

Об этом рассказала врач-диетолог Людмила Микитюк. По её словам, достаточно съедать одну грушу в день. Одна груша может содержать до 20% суточной нормы клетчатки, плоды богаты калием и обладают мочегонным эффектом, что способствует борьбе с инфекциями мочеполовых путей. Также вещества, содержащиеся в груше, связывают жирные кислоты и снижают холестерин. Кроме того, в груше содержится арбутин — антибактериальное вещество.

«Особенно полезна кожица груши — в ней есть полезные для сердца и сосудов флаваноиды, которые снижают ломкость капилляров, делают красные клетки крови более эластичными», — отметила Микитюк.

При этом врач предостерегла от употребления груши людей, страдающих сахарным диабетом и язвой желудка, а грубые волокна, содержащиеся в ней, могут спровоцировать диарею, если есть фрукт бесконтрольно.

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