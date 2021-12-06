Чем полезна редька

Врач обратила внимание на то, что редька — это лечебный овощ, который имеет антибактериальные качества, а потому его стоит употреблять в период заболеваний.

“Редька — прекрасный продукт для женщин. Нормализует гормональный фон, снижает болевые ощущения во время критических дней, замедляет старение кожных покровов Овощ полезен и для мужского здоровья. Он повышает уровень тестостерона, снимает воспаление простаты”, — поделилась врач.

В то же время, некоторым людям есть редьку противопоказано. К таким можно отнести страдающих от болезней ЖКТ и подагры. Помимо прочего не стоит есть этот продукт во время беременности, так как он богат эфирными маслами, которые способствуют повышению тонуса матки.

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