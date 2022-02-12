Чем полезно ежедневное употребление груш и яблок

Клетчатка благотворно влияет на обменные процессы, пищеварение, и улучшает состояние здоровья. Также регулярное употребление груш и яблок, бобовых, овса, является профилактикой ряда опасных болезней. К тому же эти продукты замедляют процессы старения.

«Уже давно было доказано, что диета, в которой мало клетчатки, повышает риск развития инфаркта и диабета, а они в свою очередь ускоряют старение организма», — подчеркнула Иванир.

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