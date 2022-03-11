Чем полезны компьютерные игры для ребёнка

В ходе исследования Кресс изучила, какие именно игры наиболее популярны у геймеров, и число объектов, появляющихся в видеоиграх в боковой части экрана, в том числе текстовые уведомления. Специалист пришла к выводу, что родители должны поощрять увлечение компьютерными играми своих детей. Она объяснила это тем, что во время прохождения игры задействуется периферическое зрение.

Благодаря этому развиваются системы зрительного внимания, а появление текстовых уведомлений в боковой части экрана способствует быстрому и продуктивному чтению.

По мнению автора исследования, компьютерные игры способствуют улучшению навыков чтения. «Мы заметили, что люди, которые чаще используют периферическое зрение в видеоиграх — например, текстовые уведомления или враг, появляющийся сбоку, а не в центре экрана, — как правило, отличаются более быстрой реакцией», — отметила Кресс.

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