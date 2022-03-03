Чем редька полезна для здоровья

Как отметила врач, редька - природный антибиотик. В ней содержатся эфирные масла, придающие овощу характерную горечь. В редьке также содержатся фитонциды, убивающие бактерии, что и делает её антибиотиком. И чем горче редька, тем полезнее, то есть речь идёт о чёрной редьке.

Также Тихомирова рассказала, что в редьке содержится треть суточной дозы витамина С и кремний, полезный для кожи. Благодаря веществам, обладающим резким запахом, редька полезна для капиллярного кровоснабжения всех органов.

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