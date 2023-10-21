Чем российские ракеты «Искандер» превосходят переданные Украине ATACMS

Главными преимуществами «Искандеров» Кнутов назвал дальность и точность. Кроме того, эти ракеты быстрее, чем ATACMS, развивают огромную скорость и могут маневрировать в воздухе.

Эксперт отметил, что США передали Украине устаревшую версию ракет дальностью 160 км. К тому же у них такая баллистическая траектория, что их проще сбивать.