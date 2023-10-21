Чем российские ракеты «Искандер» превосходят переданные Украине ATACMS

22:32, 21 октября 2023
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Чем российские ракеты «Искандер» превосходят переданные Украине ATACMSРоссийские ракеты отличаются точностью и дальностью.
Директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал о преимуществах российских ракет «Искандер» над американскими ATACMS, переданными Украине.
Главными преимуществами «Искандеров» Кнутов назвал дальность и точность. Кроме того, эти ракеты быстрее, чем ATACMS, развивают огромную скорость и могут маневрировать в воздухе.
Эксперт отметил, что США передали Украине устаревшую версию ракет дальностью 160 км. К тому же у них такая баллистическая траектория, что их проще сбивать.